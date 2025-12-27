“أبو عريش” تُحيي ليلةً تراثية ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026

البلاد (جيزان)
احتضن مسرح مهرجان السفينة بمنطقة جازان مساء أمس، مشاركة محافظة أبو عريش في برنامج “ليالي المحافظات”، الذي يُقام ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026 تحت شعار “جازان.. كنوز الطبيعة”، والذي يهدف إلى إبراز التنوع السياحي والثقافي والطبيعي للمنطقة.
وشهدت الفعالية حضورًا كبيرًا من الزوار الذين استمتعوا بالعروض الشعبية، حيث أحيتْ الفرق التراثية الموروث الشعبي الجازاني وأضفت أجواءً احتفالية ملهمة لجميع أفراد العائلة.
وقدمت الفرق الشعبية مجموعة من الرقصات والأهازيج التراثية الأصيلة، فيما أضفت الأزياء التقليدية المميزة لمسة جمالية على العروض لتعكس الثقافة والفن المحليين بأبهى صورة.
وتنوعت الفعاليات لتشمل عروضًا مسرحية وأنشطةٍ تشكيلية، إضافة إلى برامج للأطفال تضمنت الألعاب الشعبية التقليدية، إلى جانب عروض مستوحاة من التراث، لتتيح للزوار تجربة تفاعلية شاملة تعكس أصالة الحياة في جازان.
ويعد برنامج “ليالي المحافظات” منصة مهمة لتعزيز التواصل ونقل المعرفة حول تاريخ جازان ونمط حياتها التقليدي، كما يسلط الضوء على مقومات كل محافظة من طبيعة خلابة وتراث غني، ليتيح للزوار من داخل المملكة وخارجها فرصة الاستمتاع بالمناخ المعتدل والفعاليات المتنوعة التي تلبي اهتمامات جميع الفئات.