الإعلان عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك 2025-2026

الرياضةالإعلان عن موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك 2025-2026 صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1447 هـ 26 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك للموسم الجاري 2025-2026. وحدد الاتحاد السعودي المباراة الأولى في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الخلود والاتحاد على ملعب نادي الحزم بالرس، يوم الاثنين الموافق السادس عشر من مارس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً. أما المواجهة الثانية في نصف نهائي البطولة؛ فسيحتضنها ملعب الإنماء في جدة، وتجمع بين الأهلي والهلال يوم الثلاثاء الموافق17 مارس المقبل، عند الساعة العاشرة مساءً. وكان الاتحاد قد تُوج بلقب النسخة الماضية من كأس الملك، بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب القادسية.