“ليالي المحافظات” تستعرض التنوع السياحي والثقافي لمحافظة صبيا ضمن فعاليات مهرجان جازان 2026

البلاد (جيزان)
احتضن مسرح مهرجان السفينة بمنطقة جازان الليلة الماضية، مشاركة محافظة صبيا في برنامج “ليالي المحافظات” التي تُقام ضمن فعاليات موسم مهرجان جازان 2026، الذي يهدف إلى إبراز التنوع السياحي والثقافي والطبيعي للمنطقة.
وشهدت الفعاليات حضور عدد كبير من الزوار لمشاهدة العروض الشعبية التي تمثل الموروث الشعبي بمنطقة جازان، وأُقيمت عروض مسرحية وأنشطة تشكيلية، إضافة إلى فعاليات مخصصة للأطفال، مما أضفى طابعًا احتفاليًا واحتوائيًا على الأجواء.
وتُمثل “ليالي المحافظات” منصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة حول تاريخ جازان ونمط الحياة التقليدية فيها، وتسليط الضوء على ما تتميز به كل محافظة من محافظات المنطقة من طبيعة خلابة وتراث غني، في دعوة مفتوحة للزوار من جميع أنحاء المملكة وخارجها للاستمتاع بأجواء المنطقة المعتدلة وفعالياتها المتنوعة التي تلبي اهتمامات جميع الفئات.
ويستمر مهرجان جازان 2026 لعدة أشهر، يقدم على امتدادها باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج النوعية التي تعكس ثراء المنطقة الثقافي والتنموي، وترسّخ مكانتها بوصفها وجهة سياحية وثقافية واعدة على مستوى المملكة.