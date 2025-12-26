الرئيسية
غياب 6 لاعبين عن النصر أمام الأخدود
صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1447 هـ      26 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

يفقد فريق الكرة الأول بنادي النصر ستة من لاعبيه في مواجهة نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري روشن السعودي.

ويستضيف النصر فريق الأخدود في السادسة إلا عشر دقائق من مساء غدٍ السبت في ملعب الأول بارك بالرياض.

ويغيب عن النصر كل من: أيمن يحيى، ومحمد سيماكان، وإينوغو مارتينيز بداعي الإصابة.

كما تشهد تشكيلة النصر غيابًا لكل من: عبدالملك الجابر، وسامي النجعي لعدم الجاهزية، بالإضافة إلى ساديو ماني، المشارك مع منتخب بلاده السنغالي في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويتصدر النصر ترتيب دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة.

