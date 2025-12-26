ساحة تلال فيلج.. وجهة نابضة بالحياة ضمن فعاليات شتاء مكة 2025

البلاد (مكة المكرمة)
تُعد ساحة تلال فيلج إحدى الوجهات الترفيهية والاجتماعية الأكثر جذبًا للزوار، ضمن فعاليات شتاء مكة 2025، مقدّمة تجربة متكاملة تجمع الترفيه العائلي، والثقافة، والمذاق المحلي، في أجواء شتوية مميزة.
وشهدت الساحة منذ انطلاق الفعاليات إقبالًا لافتًا من أهالي مكة المكرمة وزوارها، إذ صُممت لتكون مساحة مفتوحة تلائم مختلف الفئات العمرية، وتلبي تطلعات الباحثين عن الترفيه الهادئ والتجارب التفاعلية المتنوعة, وامتزج في تلال فيلج الطابع العصري بالهوية المحلية، مما أضفى على المكان طابعًا خاصًا يعكس روح مكة الثقافية والاجتماعية.
وتنوّعت الفعاليات المقدمة في الساحة ما بين عروض فنية حية، وأركان للأسر المنتجة، ومناطق مخصصة للمطاعم والمقاهي، إلى جانب أنشطة ترفيهية للأطفال ومساحات للفعاليات المجتمعية، وأسهمت الإضاءة الجمالية والتصاميم المبتكرة في تعزيز التجربة البصرية، وتحويل الساحة إلى نقطة جذب لالتقاط الصور ومشاركة اللحظات المميزة.
وأكد عدد من الزوار أن ساحة تلال فيلج نجحت في توفير بيئة آمنة ومريحة، تجمع العائلة والأصدقاء في أجواء شتوية ممتعة، لافتين النظر إلى جودة التنظيم وتنوع الخيارات الترفيهية، التي جعلت الزيارة تجربة متكاملة تستحق التكرار.
وتأتي مشاركة ساحة تلال فيلج ضمن شتاء مكة 2025 في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية والترفيهية في العاصمة المقدسة، وتعزيز جودة الحياة، عبر تقديم مبادرات نوعية تسهم في إثراء المشهد الثقافي والسياحي والاجتماعي، وتدعم الاقتصاد المحلي.
ويُتوقع أن تستمر ساحة تلال فيلج في استقطاب المزيد من الزوار طوال فترة الفعاليات، مؤكدة مكانتها بصفتها إحدى أبرز محطات شتاء مكة لهذا العام، ونموذجًا ناجحًا للتجارب الترفيهية الحديثة التي تراعي الخصوصية الثقافية للمدينة المقدسة.