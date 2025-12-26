الرئيسية
الهلال يتغلب على الخليج بصعوبة في دوري ” روشن”
الهلال يتغلب على الخليج بصعوبة في دوري ” روشن”

صحيفة البلاد      26 ديسمبر 2025

البلاد (جدة)

تغلب فريق الهلال على نظيره الخليج 2/3 بصعوبة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ10 بدوري روشن.

سجل محمد كنو الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 18، بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وتصدى موريس حارس الخليج لهدف محقق للهلال في الدقيقة 32، بعدما اخترق سافيتش دفاعات الخصم وسدد الكرة، التي تصدى لها الحارس ببراعة.

جاء الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 39 عن طريق سافيتش، بعد عرضية من الجانب الأيسر، وأضاف مالكوم الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 57، بعد عرضية رائعة من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري.

وفي الدقيقة 79 أحرز جوشوا كينج الهدف الأول لفريق الخليج، وتمكن اللاعب يورجوس ماسوراس من تسجيل الهدف الثاني لفريق الخليج في الدقيقة 84.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الخليج عند 14 نقطة بالمركز الثامن.

