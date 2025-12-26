الهلال يتغلب على الخليج بصعوبة في دوري ” روشن”

البلاد (جدة)
تغلب فريق الهلال على نظيره الخليج 2/3 بصعوبة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ10 بدوري روشن.
سجل محمد كنو الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 18، بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
وتصدى موريس حارس الخليج لهدف محقق للهلال في الدقيقة 32، بعدما اخترق سافيتش دفاعات الخصم وسدد الكرة، التي تصدى لها الحارس ببراعة.
جاء الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 39 عن طريق سافيتش، بعد عرضية من الجانب الأيسر، وأضاف مالكوم الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 57، بعد عرضية رائعة من الجانب الأيسر عن طريق سالم الدوسري.
وفي الدقيقة 79 أحرز جوشوا كينج الهدف الأول لفريق الخليج، وتمكن اللاعب يورجوس ماسوراس من تسجيل الهدف الثاني لفريق الخليج في الدقيقة 84.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 26 نقطة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الخليج عند 14 نقطة بالمركز الثامن.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#كنو يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 17#الهلال 1 × 0 #الخليج pic.twitter.com/wbhHcA9be5#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_الخليج | #الهلال_الخليج@Alhilal_FC | @Khaleejclub | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 26, 2025
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#سافيتش يضيف الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 39#الهلال 2 × 0 #الخليجpic.twitter.com/wlBHlVgqzu#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_الخليج | #الهلال_الخليج@Alhilal_FC | @Khaleejclub | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 26, 2025
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#مالكوم يضيف الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 57#الهلال 3 × 0 #الخليجpic.twitter.com/UoFMG1gmS9#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_الخليج | #الهلال_الخليج@Alhilal_FC | @Khaleejclub | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 26, 2025
جورجوس ماسوراس يسجل الهدف الثاني للخليج في الدقيقة 84#الهلال 3 × 2 #الخليجpic.twitter.com/I8BLoV9VS4#صحيفة_البلاد | #نادي_الهلال | #نادي_الخليج | #الهلال_الخليج@Alhilal_FC | @Khaleejclub | @SPL
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 26, 2025