الخارجية السورية: تفجير مسجد في مدينة حمص “محاولة يائسة” لزعزعة الأمن الاستقرار

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم، أن تفجير المسجد -في مدينة حمص- الذي نتج عنه مقتل (8) أشخاص على الأقل، يأتي في سياق “المحاولات اليائسة” لزعزعة الأمن والاستقرار.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: “ندين بشدة هذا العمل الإجرامي الجبان”، معتبرته بأنه يأتي في سياق المحاولات اليائسة لزعزعة الأمن، والاستقرار، وبث الفوضى بين أبناء الشعب السوري.

وجددت الخارجية موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، مشددة على أن مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين.