السياسة

الخارجية السورية: تفجير مسجد في مدينة حمص “محاولة يائسة” لزعزعة الأمن الاستقرار

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1447 هـ      26 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (دمشق)

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم، أن تفجير المسجد -في مدينة حمص- الذي نتج عنه مقتل (8) أشخاص على الأقل، يأتي في سياق “المحاولات اليائسة” لزعزعة الأمن والاستقرار.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: “ندين بشدة هذا العمل الإجرامي الجبان”، معتبرته بأنه يأتي في سياق المحاولات اليائسة لزعزعة الأمن، والاستقرار، وبث الفوضى بين أبناء الشعب السوري.
وجددت الخارجية موقفها الثابت في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، مشددة على أن مثل هذه الجرائم لن تثني الدولة السورية عن مواصلة جهودها في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين ومحاسبة المتورطين.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *