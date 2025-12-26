الرياضة

التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول بين الفتح والأهلي

صحيفة البلادaccess_time7 / رجب / 1447 هـ      26 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مواجهة فريقي الفتح والأهلي المقامة على ملعب الفتح بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل للأهلي أتانقا في الدقيقة 22، وأدرك فارجاس التعادل لفريق الفتح في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *