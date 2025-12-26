التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول بين الفتح والأهلي

البلاد (جدة)

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مواجهة فريقي الفتح والأهلي المقامة على ملعب الفتح بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل للأهلي أتانقا في الدقيقة 22، وأدرك فارجاس التعادل لفريق الفتح في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.