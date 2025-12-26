أمراء ووزراء ورجال أعمال في عزاء عايض بن محمد بن ظبيه 

شهد عزاء الفقيد عايض بن محمد آل ظبيه- الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية-حضور لافت لعدد من أصحاب السمو الأمراء، والوزراء، إلى جانب وجهاء المجتمع ورجال الأعمال البارزين؛ الذين حرصوا على تقديم التعازي لأشقاء الفقيد” فهد بن محمد آل ظبيه، ومناحي بن محمد آل ظبيه، وسعود بن محمد آل ظبيه، ولأبنائه: محمد، وعبدالله، وخالد، ويزيد، وعبدالإله، وفيصل، وفهد”.
وفد عبر المعزون عن حزنهم الشديد لفقدان شخصية اجتماعية واقتصادية معروفة. وكان الفقيد قد صلي عليه في جامع المهيني بالرياض يوم أمس الخميس.
ويستقبل آل ظبيه المعزين في منزلهم بحي الملقا بالرياض.
أسرة ” البلاد” تتقدم بخالص العزاء والمواساة لآل ظبيه، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.
