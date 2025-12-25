وسط تباينات حول خطة السلام.. الكرملين: واشنطن تدرك معايير موسكو للتسوية في أوكرانيا

البلاد (موسكو، كييف)

أكد الكرملين أن الولايات المتحدة على دراية كاملة بالموقف الروسي ومعاييره الأساسية المتعلقة بأي تسوية محتملة للحرب في أوكرانيا، مشدداً على أن قنوات التواصل بين موسكو وواشنطن لا تزال مفتوحة ومستمرة، في وقت تتكثف فيه الجهود الأميركية للدفع نحو خطة لإنهاء النزاع المستمر منذ ما يقارب ثلاثة أعوام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف:إن جميع المعايير الرئيسية للموقف الروسي بشأن التسوية في أوكرانيا «معروفة جيداً للولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن الاتصالات بين الجانبين ستتواصل خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن موسكو ستبلور موقفها النهائي من مسار التسوية استناداً إلى التقرير الذي قدمه المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف إلى الرئيس فلاديمير بوتين، حول نتائج محادثاته الأخيرة في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المسودة الأخيرة من الخطة المقترحة تنص على تثبيت خطوط القتال الحالية، مع إمكانية انسحاب القوات الأوكرانية من بعض المناطق، وإقامة مناطق منزوعة السلاح. وأوضح أن الخطة، المؤلفة من عشرين بنداً، جرى الاتفاق عليها بين مفاوضين أميركيين وأوكرانيين، وأن موسكو تدرسها حالياً، متوقعاً رداً روسياً قريباً.

وأشار زيلينسكي إلى أن كييف نجحت في إدخال تعديلات على النسخة السابقة من الخطة، التي كانت تتضمن 28 بنداً، والتي انسجمت إلى حد كبير مع مطالب روسية أساسية. ومن بين البنود التي جرى حذفها، مطلب انسحاب أوكرانيا من نحو 20% من منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرتها، والاعتراف بالأراضي التي تسيطر عليها روسيا باعتبارها أراضي روسية، إضافة إلى شرط التخلي القانوني عن السعي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الخطة المعدلة تعتمد خطوط انتشار القوات الحالية في مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون كخطوط تماس، مع تشكيل مجموعة عمل لتحديد إعادة انتشار القوات وإنهاء النزاع، إلى جانب بحث إنشاء مناطق اقتصادية خاصة مستقبلية.

كما كشف زيلينسكي عن مقترحات تتعلق بإقامة مناطق منزوعة السلاح، من بينها مدينة إنيرهودار التي تضم محطة زابوريجيا النووية، مشيراً إلى أن أي خطة تنص على انسحاب القوات الأوكرانية أو ترتيبات سيادية جديدة يجب أن تُطرح للاستفتاء الشعبي داخل أوكرانيا. وأضاف أن الخطة تتضمن مقترحاً لإدارة مشتركة أمريكية-أوكرانية-روسية لمحطة زابوريجيا النووية، مؤكداً رفضه لأي إشراف روسي مباشر عليها.

وفي تصريحات منفصلة، شدد زيلينسكي على أن الخلاف الأساسي مع الولايات المتحدة يتركز حول ملف الأراضي ومحطة زابوريجيا، رغم الاتفاق على تجميد خطوط القتال وإمكانية إنشاء مناطق منزوعة السلاح.