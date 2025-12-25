“هند في بلاد السند”.. عرض مسرحي ضمن فعاليات موسم الرياض

يقدم موسم الرياض عرضًا مسرحيًا يحمل طابع المغامرة والخيال، من خلال مسرحية “هند في بلاد السند”، التي ستُعرض يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى 4 من يناير 2026م على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، ضمن برنامج الفعاليات المسرحية التي يستضيفها الموسم. وتأتي المسرحية ضمن توجه الموسم إلى إثراء المشهد المسرحي بمحتوى يجمع بين الترفيه والقيمة الفنية، من خلال أسلوب بصري حديث يعتمد على السرد القصصي، والمؤثرات البصرية، والعروض الحركية، بما يسهم في تقديم تجربة تفاعلية تنقل الجمهور إلى عوالم خيالية مليئة بالاكتشاف والتشويق. وتدور أحداث العمل حول رحلة تخوضها شخصية “هند” في عوالم غير متوقعة، تواجه خلالها تحديات ومواقف مشوقة تتطلب الشجاعة والذكاء والتعاون، ضمن حبكة درامية تحمل رسائل إيجابية موجهة للأطفال، وتُقدَّم في قالب مسرحي يعزز الخيال.