الرئيسية
/
/
/
/
/
نيوم يتغلب على النجمة في دوري روشن
الرياضة

نيوم يتغلب على النجمة في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time6 / رجب / 1447 هـ      25 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق فريق نيوم فوزًا مهمًا على ضيفه النجمة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخمس على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر دوري روشن السعودي.

جاء هدف نيوم الأول عن طريق ناثان زيزي في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ليسجل اللاعب أول أهدافه في دوري روشن، ثم عزز النتيجة خليفة الدوسري في الدقيقة 89.

وقلص نادي النجمة النتيجة بشكل متأخر عن طريق بلال بوتوبا في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء. كما شهدت المباراة مشاركة سلمان الفرج رسميًا للمرة الأولى بعد غياب جاوز 400 يوم منذ تعرّضه للإصابة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد نيوم إلى 17 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد النجمة عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *