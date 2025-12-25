نيوم يتغلب على النجمة في دوري روشن

البلاد (جدة)
حقق فريق نيوم فوزًا مهمًا على ضيفه النجمة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخمس على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر دوري روشن السعودي.
جاء هدف نيوم الأول عن طريق ناثان زيزي في الدقيقة 54 من عمر المباراة، ليسجل اللاعب أول أهدافه في دوري روشن، ثم عزز النتيجة خليفة الدوسري في الدقيقة 89.
وقلص نادي النجمة النتيجة بشكل متأخر عن طريق بلال بوتوبا في الدقيقة 90+5 من ركلة جزاء. كما شهدت المباراة مشاركة سلمان الفرج رسميًا للمرة الأولى بعد غياب جاوز 400 يوم منذ تعرّضه للإصابة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد نيوم إلى 17 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد النجمة عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.
أحمد عبده يسجّل هدف التقدّم لنيوم في شباك النجمة
خليفة الدوسري يضاعف النتيجة، ويقرّب نيوم أكثر من الانتصار
هدف النجمة الأوّل عن طريق بلال بوطوبة من ركلة جزاء
