في “روشن”| الاتفاق يعبر الرياض بثنائية

البلاد (جدة)
تغلب الاتفاق على مضيفه الرياض بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 11 من عمر دوري روشن السعودي.
لعب الرياض بعشرة اللاعبين منذ الدقيقة 51 من عمر اللاعبين بعد طرد لاعبه محمد الخيبري بالبطاقة الحمراء.
سجل الهدف الأول للاتفاق فرانسيسكو كالفو في الدقيقة 90 من عمر المباراة، واضاف جورجينيو فينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.
الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى 15 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الرياض عند 8 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.
من كل الزوايا 🎥🔥
هدف الاتفاق الأول في شباك الرياض عبر اللاعب فرانشيسكو كالفو ⚽️#الرياض_الاتفاق | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/V1TL8E18KJ
هدف! ⚽️
الاتفاق يعزز تقدمه بثاني الأهداف وهذه المرة عبر نجمه فينالدوم ✅#الرياض_الاتفاق | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/aO1hCz0tR8
