في “روشن”| الاتفاق يعبر الرياض بثنائية

6 / رجب / 1447 هـ      25 ديسمبر 2025

البلاد (جدة)

تغلب الاتفاق على مضيفه الرياض بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة رقم 11 من عمر دوري روشن السعودي.

لعب الرياض بعشرة اللاعبين منذ الدقيقة 51 من عمر اللاعبين بعد طرد لاعبه محمد الخيبري بالبطاقة الحمراء.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله موسى ديمبيلي مهاجم الاتفاق في الدقيقة 77 بداعي التسلل.

سجل الهدف الأول للاتفاق فرانسيسكو كالفو في الدقيقة 90 من عمر المباراة، واضاف جورجينيو فينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 90+5.

الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى 15 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن، فيما تجمد رصيد الرياض عند 8 نقاط ليحتل المركز الرابع عشر.

 

