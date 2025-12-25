اليوم الـ25 بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل| منافسات قوية في فئة “الصفر”

سلطان حمد (الصياهد)

شهد ميدان الصياهد شمال شرق الرياض، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، منافسات حاسمة في اليوم الخامس والعشرين من النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بتنظيم نادي الإبل تحت شعار “عز لأهلها”.

ركز اليوم على فئة “الصفر”، إحدى الألوان الرئيسية في مسابقات المزاين، مع دخول المنقيات في أشواط بارزة.

بدأ اليوم بدخول المنقيات في شوط الرؤية (نهائي) “صفر”، الذي يُعتبر من الأشواط التمهيدية الحاسمة لفئة الصفر، وسط ترقب كبير من الجمهور والمشاركين لإعلان النتائج تلاه دخول سيف الملك “صفر”، أحد أعرق الأشواط الملكية التي تحمل اسم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وتتنافس فيه مزاين الإبل في فئة الصفر.

شهد الشوطان مشاركة واسعة من نخبة ملاك الإبل، حيث برزت منقيات قوية مثل منقية زعل الديحاني، ومبارك الدبوس، ونشمي الظفيري، وفهد الهضاع، بالإضافة إلى مشاركين آخرين مثل محمد حسن الصقور، مشعل العطشان، وغازي بن مشنوطة في أشواط أخرى.

أثار دخول بعض المنقيات حماساً كبيراً بين المهتمين ، مع ترشيحات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمنقيات بارزة في فئة الصفر.

كما شمل اليوم دخول شوط الأميرة نورة “جميع الألوان”، الذي يجمع مشاركات متنوعة من مختلف الفئات اللونية، مما أضاف تنوعاً جمالياً للمنافسات.

يأتي هذا اليوم ضمن فعاليات المهرجان التي انطلقت في نوفمبر الماضي وتستمر حتى يناير 2026، وسط حضور جماهيري وفعاليات مصاحبة تعكس التراث السعودي ويعزز المهرجان مكانة الإبل كرمز وطني، مع جوائز تتجاوز مئات الملايين، ويجذب مشاركين من داخل المملكة وخارجها.