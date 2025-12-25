ضمن فعاليات موسم الرياض.. انطلاق “Flying Over Saudi”.. أول تجربة من نوعها تُحلّق بالزوّار فوق أبرز معالم المملكة

البلاد (الرياض)
انطلقت اليوم، تجربة Flying Over Saudi في منطقة “بوليفارد سيتي”، ضمن فعاليات موسم الرياض، لتقدّم للزوّار أول تجربة من نوعها في المملكة، تعتمد على عرض جوي سينمائي يوظّف تقنيات غامرة ومؤثرات متعددة، تتيح مشاهدة شاملة لأبرز المناطق الطبيعية والحضرية في السعودية من منظور جديد.
وتأخذ التجربة الزوّار في رحلة بصرية تمتد فوق تضاريس المملكة المتنوعة، ومشاهدة البيئات المتنوعة، إضافة إلى مشاهد خاصة للحرمين الشريفين؛ مما يجعل العرض فرصة لاكتشاف الثراء الجغرافي والثقافي للمملكة خلال وقت قصير.
ويُعرض الفيلم الجوي بدقة 8K عبر لقطات نوعية أُنتجت لإبراز تفاصيل دقيقة تعكس جمال المشاهد الطبيعية.
وتعتمد التجربة التي تستمر قرابة 8 دقائق في كل جولة، على استخدام مؤثرات حسية تشمل حركة الهواء ورذاذ الماء وروائح مستوحاة من البيئات الطبيعية، إلى جانب تفعيل حركة المقاعد بطريقة مبتكرة، مما يعزز الإحساس بالواقعية ويقرب الزائر من تجربة التحليق الفعلي, كما تتكامل التقنيات المرئية والصوتية لتوفير حالة اندماج تام مع المشاهد المعروضة.
ومع تنوع مواقع التصوير وتكامل العناصر التقنية، تمنح تجربة Flying Over Saudi زوار موسم الرياض، فرصة مشاهدة المملكة من منظور مختلف، يجمع بين التقنيات الحديثة والهوية البصرية المحلية، ويستعرض امتداد خريطتها الطبيعية من شمالها إلى جنوبها، ومن سواحلها إلى عمق مدنها.
ويأتي إطلاق التجربة ضمن توجه موسم الرياض، لتقديم تجارب ترفيهية نوعية قائمة على الابتكار في تقنيات العرض، تسهم في تعريف الزوار من داخل المملكة وخارجها بجمال الوجهات السعودية وتنوعها، وتعزز مكانة الموسم بوصفه منصة رائدة لصناعة التجارب الترفيهية الحديثة.