صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي

البلاد (أنقرة)

أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا أمس (الأربعاء)، العثور على جثث الضحايا والصندوق الأسود للطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد، التي تحطمت بالقرب من العاصمة أنقرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده من موقع الحادث، مؤكداً أن التحقيقات ستكشف أسباب سقوط الطائرة بعد فحص الصندوق الأسود، بمشاركة فريق ليبي وصل إلى أنقرة للمساهمة في التحقيقات.

وأظهرت الصور التي نشرتها الحدث انتشار فرق الإنقاذ والإطفاء والشرطة في محيط الموقع، وسط ضباب كثيف حدّ من مدى الرؤية، فيما استمرت الآليات بتمشيط المنطقة. وأوضح الوزير التركي أن جثث الضحايا نُقلت إلى الطب العدلي لإجراء الإجراءات الرسمية المعتادة، مع تقديم التعازي للجانب الليبي وعائلات الضحايا.

وأشار ييرلي كايا إلى أن ليبيا أرسلت فريقاً مكوناً من نحو 29 شخصاً للمشاركة في التحقيقات، مؤكداً العثور على الصندوق الأسود للطائرة الساعة 3:20 فجراً، إضافة إلى جهاز تسجيل آخر يجري فحصه حالياً. وأكد الوزير أن التحقيقات شاملة وستأخذ في الاعتبار جميع العوامل، موضحاً أن النتائج ستعلن بشفافية للجمهور.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أعلن مساء الثلاثاء وفاة الحداد بعد فقدان الاتصال بطائرته فوق أنقرة، مع خمسة من مرافقيه، وهم: رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة محمد العصاوي دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.