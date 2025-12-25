تعادل الفيحاء والحزم سلبيًا في “روشن”

البلاد (جدة) سيطر التعادل السلبي على مواجهة الفيحاء والحزم ، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في انطلاق الجولة . من دوري روشن للمحترفين.

كان الفيحاء الأخطر في مجريات المباراة، حيث أضاع لاعب الفريق جيسون ريميسيرو فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 30 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم، لتبقى الشباك خالية في الشوط الأول. بهذا التعادل، ارتفع رصيد الفيحاء إلى 12 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما وصل رصيد الحزم إلى 10 نقاط محتلاً المركز الحادي عشر، مع استمرار الصراع على المراكز المتقدمة في الدوري.