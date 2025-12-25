انطلاق مهرجان جازان 2026 تحت شعار “كنوز الطبيعة”

البلاد (جيزان)
تنطلق اليوم النسخة الجديدة من مهرجان جازان 2026 تحت شعار “جازان.. كنوز الطبيعة”، في كرنفال ينتظره آلاف الزوار من داخل المنطقة وخارجها.
ويستهل المهرجان فعالياته بمسيرة احتفالية كبرى تبدأ في الساعة 3:45 عصرًا على الواجهة البحرية في مدينة جيزان، من ممر المشاة خلف ملاعب البادل في بداية الكورنيش، لتختتم رحلتها مقابل مسرح السفينة بنهاية الشارع الثقافي، معلنةً انطلاق موسم ترفيهي وثقافي يمتد لعدة أشهر.
ويستهل المهرجان فعالياته بمسيرة احتفالية كبرى تبدأ في الساعة 3:45 عصرًا على الواجهة البحرية في مدينة جيزان، من ممر المشاة خلف ملاعب البادل في بداية الكورنيش، لتختتم رحلتها مقابل مسرح السفينة بنهاية الشارع الثقافي، معلنةً انطلاق موسم ترفيهي وثقافي يمتد لعدة أشهر.
يأتي المهرجان هذا العام محملًا بتجربة نوعية غير مسبوقة، تجمع سحر التنوع الجغرافي الفريد للمنطقة، من جبالها الخضراء الشاهقة وشواطئها الذهبية إلى جزرها الخلابة، وأصالة تراثها العريق، مع لمسات حديثة في البرامج الترفيهية التي تلبي تطلعات جميع الفئات العمرية.
وستكون المسيرة الافتتاحية لوحة فنية حية نابضة بالألوان والإبداع، وتتزين الواجهة البحرية بعروض الدمى الضخمة التي ترقص في الهواء، وكتل المجاميع الفنية المنسقة بدقة، إلى جانب مركبات مزخرفة تمثل محافظات المنطقة بتراثها المتنوع.
وستضيف الفنون الأدائية المستوحاة من الفلكلور المحلي لمسة أصيلة، بينما تتحرك المجسمات المتحركة في تناغم ساحر، ويبرز “تيفو” المهرجان رمزًا للوحدة والاحتفاء.
ولإكمال اللوحة البصرية، ستندمج عروض ضوئية وصوتية متكاملة تخلق أجواءً سحرية، قبل أن تختم الاحتفالية بعرض ألعاب نارية مبهرة تضيء سماء جيزان بألوان زاهية، معلنة بداية موسم يعد بأيام مليئة بالفرح والاكتشاف.