السعودية تدين استهداف أفراد من الشرطة الباكستانية

البلاد (إسلام أباد- الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للهجوم الذي استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية بمنطقة كاراك التابعة لإقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وجددت المملكة رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة كافةً، واستنكارها لمحاولات النيل من أمن واستقرار باكستان وشعبها الشقيق، معبرةً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالأمن والسلامة للجميع.

وأعلنت الشرطة الباكستانية في وقت سابق، مصرع 5 من أفرادها عندما تعرضت سيارتهم لكمين في هجوم بالقنابل وإطلاق النار في شمال غربي البلاد، مشيرة إلى أن السيارة استهدفت أولا بعبوات ناسفة بدائية الصنع قبل أن يفتح المهاجمون النار؛ ما أسفر عن مقتل 4 من أفراد الشرطة وسائق السيارة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويأتي الهجوم الذي وقع في منطقة ‌كاراك بإقليم خيبر ‍بختونخوا، وهي منطقة ‍لم تتأثر نسبياً بهجمات المسلحين، ‍في الوقت الذي انهارت فيه العلاقات بين باكستان وأفغانستان المجاورة بعد تصاعد العنف، وتواجه الدولتان صعوبة في الحفاظ على هدنة جرى التوصل إليها خلال أكتوبر الماضي عقب أسوأ اشتباكات حدودية بينهما منذ وصول “طالبان” إلى السلطة.