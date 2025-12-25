الأمير بندر بن خالد الفيصل: مهرجان كؤوس الملوك والأمراء يحظى بدعم واهتمام القيادة

مهرجان كؤوس الملوك والأمراء 2025.. أجواء لا تُنسى في قلب ميدان الملك عبدالعزيز

محمد الجليحي (الرياض)

يشهد ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض إقامة حفلات سباق الأسبوع الحادي عشر من الموسم السباقي، التي تتضمن تنظيم مهرجان كؤوس الملوك والأمراء لسباقات الخيل، أحد أبرز وأهم محطات الموسم الفروسي في المملكة.

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر لإقامة مهرجان كؤوس الملوك والأمراء، وما يمثله من احتفاء برموز الوطن وتخليد إرثهم وإسهاماتهم.

وأضاف سموه: “يحظى مهرجان كؤوس الملوك والأمراء بدعم واهتمام مباشر من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لما يحمله المهرجان من دلالات وطنية راسخة، باقترانه برموز وقاماتٍ كبيرة، وارتباطه بأبناء المؤسس -طيب الله ثراه- الذين كان لهم دور بارز في مسيرة بناء المملكة، وإسهامات مؤثرة في دعم سباقات الخيلوتطويرها”.

واختتم سموه تصريحه بالتأكيد على أن أمسيتي المهرجان تمثلان حدثًا فروسيًا ملكيًا رفيع المستوى، يضاهي كبرى المهرجانات والسباقات العالمية من حيث التنظيم، وقيمة الحدث ومكانته على خارطة السباقات الدولية. ا. هـ

يُستهل الحفل بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز (فئة ثانية – محلي) على مسافة 1600 متر، والمخصص لأعمار الثلاث سنوات، وبجائزة قدرها 700 ألف ريال، ويبرز من ضمن المرشحين للفوز الجواد ليونيل، وكذلك مهلي وجارف.

يليه كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز للأفراس (فئة ثانية – محلي) على مسافة 1800 متر، وبجائزة قدرها 500 ألف ريال، وتشارك فيه المرشحات نوافع، وبنت فرح، وأنا خليجية.

وفي كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأفراس (فئة ثانية – محلي) على مسافة 2000 متر، وبجائزة قدرها 700 ألف ريال، تتجه الترشيحات والمعطيات إلى الأفراس دانس ديسير، وأميرة الزمان، والخنساء.

وفي ختام كؤوس يوم الجمعة، خُصص لكأس الملك عبدالله (فئة أولى – محلي) لأعمار السنتين على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 800 ألف ريال، ويبرز فيه كل من ذياف، والقصطلي، وراعي الثمينة.

وفي سباقات يوم السبت:

خُصص الشوط الخامس لكأس الإمام محمد بن سعود على مسافة 1200 متر، وبجائزة قدرها 900 ألف ريال، ويتميز بمشاركة الجياد جهدون، وانهمر، وسودد.

وفي سادس الأشواط يُقام سيف الإمام تركي بن عبدالله (فئة ثالثة – محلي) للخيل العربية على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 900 ألف ريال، ويبرز فيه المرشح نجيب الزمان، إلى جانب نديم الملوك الخالدية وأربي دو غلاس.

وفي سابع الأشواط يُقام كأس الملك فهد بن عبدالعزيز للأفراس، أعمار السنتين (فئة أولى – محلي)، على مسافة1600 متر، وبجائزة قدرها 800 ألف ريال، وتبرز فيه المهرات تقارير، ومتكملة، وتمادي.

وفي الشوط الثامن يُقام كأس الملك خالد بن عبدالعزيز (فئة أولى – محلي) على مسافة 1800 متر، وبجائزة قدرها800 ألف ريال، ويبرز فيه كل من متضبطة، وبدر السماوي، وهجان.

وتاسع الأشواط خُصص لكأس الملك فيصل (ليستد) على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 800 ألف ريال، ويبرز من ضمن المشاركين الجواد ستار أوف وندر، وكذلك وقتك وأنكل.

وفي ختام الكؤوس الملكية، يُقام كأس الملك سعود (ليستد) على مسافة 2000 متر، وبجائزة قدرها 800 ألف ريال، وتتجه الترشيحات إلى الجياد هقيت، وثوندير سكول، وماي فرانكل.