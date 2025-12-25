ابن سمار يسيطر على بيرق الموحد “شعل” في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الصياهد – سلطان حمد

في يوم حافل بالإثارة والتنافس الشريف، أعلنت لجنة التحكيم النهائية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته العاشرة، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، نتائج فئة بيرق الموحد للون “شعل”، ضمن منافسات مسابقة المزاين الرئيسية التي تقام في منطقة الصياهد شمال شرق الرياض، تحت شعار “عز لأهلها”، وبتنظيم من نادي الإبل السعودي.

شهد الشوط، الذي يُعد من أبرز الأشواط الرمزية في المهرجان، تنافساً شديداً بين نخبة من ملاك الإبل، وسط حضور جماهيري وحماس كبير من عشاق الإبل والتراث البدوي الأصيل.

يأتي هذا الشوط كتتويج لأيام من الاستعراضات الرائعة، التي أظهرت زيان السلالات وتجانسها، مع التركيز على معايير التحكيم الدقيقة مثل الشكل واللون والحركة.

وجاءت النتائج الرسمية كالتالي:

1. المركز الأول (البيرق) حامد بن سعود بن سمار العتيبي، بمنقيته “سمارات”، التي حافظت على تفوقها للعام الثالث على التوالي في هذا الشوط الرمزي.

2. المركز الثاني بندر مشعل مطلق العتيبي بمنقيته “مهيوبات”.

3. المركز الثالث عبدالرحمن بن عبيد بن نشار العتيبي.

4. المركز الرابع عجب فراج عجب السبيعي.

5. المركز الخامس عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن الرويس.

وأعرب الفائزون عن سعادتهم بهذا الإنجاز، مؤكدين أن التنافس كان شريفاً ويجسد روح التراث السعودي الأصيل. وأشاد حامد بن سمار بمنافسيه، خاصة صاحب المركز الثاني، مشدداً على روابط الأخوة بين المشاركين.

كما لاقى الشوط إعجاباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وُصف بـ”الديربي العالمي” لقوة المنقيات المشاركة وتقارب النقاط.

يُذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلق في نسخته العاشرة هذا العام، يهدف إلى الحفاظ على تراث الإبل كرمز للهوية السعودية، مع جوائز تصل إلى ملايين الريالات، وفعاليات متنوعة تشمل المزاين والسباقات والمزادات. وتستمر المنافسات في الأيام المقبلة بأشواط أخرى مثيرة، وسط إجراءات تنظيمية عالية تضمن النزاهة والشفافية.