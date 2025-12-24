وزارة الخارجية تُعرب عن إدانة المملكة للهجوم الذي استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية

الأولىوزارة الخارجية تُعرب عن إدانة المملكة للهجوم الذي استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1447 هـ 24 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للهجوم الذي استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية بمنطقة كاراك التابعة لإقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وجددت المملكة رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة كافةً، واستنكارها لمحاولات النيل من أمن واستقرار باكستان وشعبها الشقيق، معبرةً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالأمن والسلامة للجميع.