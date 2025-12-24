الأولى

وزارة الخارجية تُعرب عن إدانة المملكة للهجوم الذي استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية

صحيفة البلاد      24 ديسمبر 2025

البلاد (الرياض)

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للهجوم الذي استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية بمنطقة كاراك التابعة لإقليم خيبر بختونخوا في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وجددت المملكة رفضها التام للأعمال الإرهابية والمتطرفة كافةً، واستنكارها لمحاولات النيل من أمن واستقرار باكستان وشعبها الشقيق، معبرةً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالأمن والسلامة للجميع.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

