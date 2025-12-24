ارتفاع الأسهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي- الثلاثاء- مرتفعًا (43.59) نقطة، ليصل إلى(10595.85) نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة للسوق 161) مليون سهم، بقيمة (3.3) مليار ريال، سجّلت فيها أسهم (170) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (90) شركة.

قطاع الدهانات

ناقش الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات قطاع الدهانات، مستجدات القطاع، والتطورات التنظيمية والتشريعية ذات الصلة وتعزيز الشراكة وبيئة الأعمال، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

خدمات المدن

نفذت غرفة جازان ورشة تعريفية بخدمة تأهيل مزودي خدمات المدن، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، في لقاء جمع عددًا من المختصين والمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية ومنشآت المقاولات؛ بهدف رفع كفاءة النشاط الاقتصادي والمالي في هذا المجال.