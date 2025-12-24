مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعلن تشغيل أولى الرحلات المباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو

البلاد (جدة)

احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمغادرة أولى الرحلات المباشرة لطيران ناس إلى العاصمة الروسية موسكو، التي بدأت العمل بواقع ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة ومطار فنوكوفو الدولي في موسكو، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة وبرنامج الربط الجوي، في خطوة تسهم في تعزيز الربط الجوي بين المملكة وروسيا الاتحادية.

وتُعد هذه الرحلة ثالث وجهة يُطلقها مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى روسيا الاتحادية بعد مدينتي (محج قلعة – منرالني فودي) التي بدأ تشغيلها طيران أزيموث الروسي مطلع هذا الشهر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مستهدفات شركة مطارات جدة المتوافقة مع برنامج الطيران والرامية إلى زيادة عدد وجهات السفر المرتبطة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ لتوفير المزيد من الخيارات أمام المسافرين، وتعزيز دور المطار في تنمية العائد من الحركة الجوية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة الذي يجعل المطار نقطة محورية تربط بين الشرق والغرب.

يُذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي احتفل مؤخرًا بالوصول إلى المسافر رقم 50 مليونًا في رقم قياسي وغير مسبوق في تاريخ المطارات السعودية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الطيران المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تطمح لربط المطار بـ150 وجهة دولية والوصول إلى قرابة 100 مليون مسافر بحلول عام 2030م.