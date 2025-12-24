مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة يطلق حملة “أصالة نرعاها”

البلاد (الرياض)
يطلق مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، في بداية يناير المقبل، حملة توعوية بعنوان “أصالة نرعاها”، موجهة إلى ملاك ومربي الخيل والمهتمين بها، إذ تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات في رعاية وتربية الخيل العربية الأصيلة، وفق المعايير الصحيحة والسليمة المعتمدة في هذا المجال.
وتشمل الحملة نشر محتوى توعوي عبر المنصات الرقمية للمركز، للإسهام في تعزيز المعرفة بالجوانب الصحية والسلوكية، والتغذية السليمة للخيل، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ عليها.
وأوضح المركز، أن إطلاق هذه الحملة يأتي امتدادًا لدوره في دعم قطاع الخيل العربية الأصيلة، والمحافظة على مكانتها بوصفها جزءًا أصيلًا من الإرث الثقافي والهوية الوطنية، إضافة إلى الإسهام في تطوير منظومة التربية والرعاية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الإنتاج وسلامة الخيل، داعياً جميع ملاك ومربي الخيل إلى التفاعل مع حملة “أصالة نرعاها”، والاستفادة من محتواها التوعوي.
