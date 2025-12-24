مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1

البلاد (جدة)
حصدت مدينة جدة لقب “أفضل منظّم جديد” في تاريخ سباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 (F1H2O)، خلال الحفل السنوي الختامي لبطولة العالم F1H2O لعام 2025، الذي أقيم في مدينة الشارقة، وذلك بعد نهاية سباقات جائزة الشارقة الكبرى.
وقدمت الجائزة الخاصة لممثلي موسم جدة 2025 اعترافًا بالتنظيم المتميز والمعايير الجديدة في مجال تنظيم البطولة، وكإنجاز أول يقام على ساحل البحر الأحمر.
وخلال الحفل، أشاد المؤسس والمنظم الدولي لبطولة العالم السباقات الزوارق السريعة نيكولو دي سان جيرمانو، بموسم جدة لإنجازه هذا الحدث الضخم من خلال مواكبة أعلى المعايير التنظيمية للبطولة، مشيرًا إلى تميز الفعاليات المصاحبة لسباق جدة، بما في ذلك برنامج الضيافة المميز، مما عزز الانطباع القوي الذي تركته جائزة جدة الكبرى.
كما تضمن الحفل تكريم جميع الفرق المشاركة في بطولة العالم السباقات الزوارق السريعة 2025 لدورهم في كل مراحل الموسم، إلى جانب تكريم المنظمين المحليين ضمن جدول أحداث 2025 رسميًا، حيث قدمت جوائز لمنظمي جائزة الشارقة الكبرى، وجائزة شنغهاي الكبرى، وجائزة جدة الكبرى.
يُذكر أن بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1 (F1H2O)؛ جائزة جدة الكبرى 2025، شكلّت واحدة من أبرز فعاليات موسم جدة 2025؛ لما مثلته من قيمة مضافة أسهمت في تنوع التجارب الترفيهية والرياضية، وقدمت محتوى نوعيًا جمع بين المتعة والترفيه، ورسخ حضور جدة بوصفها وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الأصالة والحداثة على ساحل البحر الأحمر.