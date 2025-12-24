الإقتصاد

مبادرة لتعزيز التصنيع الذكي

24 ديسمبر 2025

البلاد (الرياض)
ضمن جهودها المستمرة لتمكين التحوّل الصناعي في المملكة، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، مبادرة (تقنيات التحول الاستثنائي) تهدف إلى تسريع تبني الشركات الصناعية لأحدث تقنيات التصنيع.
تسهّل المبادرة استفادة المنشآت الصناعية في المملكة بمختلف أحجامها، من حلول التصنيع الذكية والأبحاث الإستراتيجية والتقنيات المطوّرة في (كاوست) بالشراكة مع مزودي الخدمات العالميين.
وتتضمن المعايير المطلوبة لاستفادة الشركات من خدمات المبادرة، أن يكون مقر الشركة المصنِّعة في المملكة، ويرتبط نشاطها بالقطاعات المعتمدة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحديد الشركة للاحتياجات التقنية لتقديم الدعم المناسب لها.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

