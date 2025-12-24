مبادرة لتعزيز التصنيع الذكي

البلاد (الرياض)

ضمن جهودها المستمرة لتمكين التحوّل الصناعي في المملكة، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، مبادرة (تقنيات التحول الاستثنائي) تهدف إلى تسريع تبني الشركات الصناعية لأحدث تقنيات التصنيع.

تسهّل المبادرة استفادة المنشآت الصناعية في المملكة بمختلف أحجامها، من حلول التصنيع الذكية والأبحاث الإستراتيجية والتقنيات المطوّرة في (كاوست) بالشراكة مع مزودي الخدمات العالميين.

وتتضمن المعايير المطلوبة لاستفادة الشركات من خدمات المبادرة، أن يكون مقر الشركة المصنِّعة في المملكة، ويرتبط نشاطها بالقطاعات المعتمدة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتحديد الشركة للاحتياجات التقنية لتقديم الدعم المناسب لها.