مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية توقّع مذكرة تفاهم مع “غدن”

محمد الجليحي (الرياض)

في خطوةٍ استراتيجيةٍ تسعى إلى تعزيز الأثر الإيجابي للرياضات الإلكترونية في المجتمع، وقّعت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مذكرة تفاهم مع “غدن” بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وفتح آفاق التطوّع خلال فعاليات الألعاب والرياضات الإلكترونية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وتعدّ “غدن” مؤسسة اجتماعية غير ربحية تركّز على تعزيز المشاركة المجتمعية والتطوّع وبناء قدرات الأجيال الشابة، وتهدف هذه الشراكة بينها وبين مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى تعزيز التعاون وإدراج المشاركة المجتمعية والتطوّع بشكل أكبر ضمن منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، بما في ذلك الأحداث والفعاليات الكبرى مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية بنسخته الأولى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ثامر الشعيبي، الرئيس التنفيذي للعمليات الإدارية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية: “تُمثّل شراكتنا الاستراتيجية مع غدن نقطة تحوّل محورية ضمن مساعي المؤسسة لتعزيز مبادراتها في مجال التأثير المجتمعي الإيجابي. فمن خلال دمج الخبرات النوعية التي تتمتع بها غدن، سنتمكّن من تأسيس إطار عمل مستدام للتطوّع والمشاركة المجتمعية يساعد على الارتقاء بالأحداث والفعاليات التي ننظمها لتكون أكثر من مناسبات تنافسيّة ولتصبح مصدر تحفيز وإلهام في مجال تنمية قدرات الشباب وإحداث أثر اجتماعي إيجابي يتردد صداه في كافة أرجاء المملكة.”

وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل “غدن” ومؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية على وضع إطار شامل للفعاليات الكبرى، يشمل نظم إدارة المتطوعين، والإرشاد الاستراتيجي والتنظيمي، وإطلاق برامج نوعية ذات أثر اجتماعي مستدام قابل للقياس.

وقال ياسين عبدو الرئيس التنفيذي لشركة غدن للاستشارات وبناء القدرات: “تتيح الشراكة مع مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية فرصة حقيقية للشباب للمشاركة في قطاع الرياضات الإلكترونية وفعالياته المتنوعة بما يتجاوز فكرة اللعب والمنافسة. فالمساهمة في التطوّع والمبادرات المجتمعية خلال فعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية وكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ستمنح الأجيال الشابة فرصًا نادرة لبناء المهارات والتواصل مع الآخرين وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.”

وتعكس هذه الشراكة التزام مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بزيادة مشاركة الأجيال الشابة في قطاع الرياضات الإلكترونية سريع النمو في المملكة، ودعم أهداف رؤية السعودية 2030، لا سيما فيما يتعلق ببناء مجتمع نشط ومُشارك، وتمكين وتطوير الكوادر البشرية في مختلف أنحاء المملكة.