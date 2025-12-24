الرياضة

كأس أمم إفريقيا| منتخب الجزائر يقسو على منتخب السودان بثلاثية

البلاد (جدة)

استهل المنتخب الجزائري مشواره في كأس الأمم الأفريقية بتحقيق فوز عريض على المنتخب السوداني بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم  الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

سيطر “الخُضر” على مجريات اللقاء منذ البداية، وتمكنوا من افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق رياض محرز.

وتعقّد وضع منتخب السودان في الدقيقة 39 بطرد صلاح الدين عادل من الملعب، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية نتيجة تدخل قوي على الجزائري ريان أيت نوري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزائر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الجزائري سيطرته، وضاعف تقدمه بالهدف الثاني عن طريق رياض محرز في الدقيقة 61.

وحسم إبراهيم مازة نتيجة المباراة لصالح الجزائر في الدقيقة 85، بتسجيله الهدف الثالث بعد تمريرة رأسية من زميله بغداد بونجاح.
بهذا الفوز، وضع المنتخب الجزائري أول 3 نقاط في رصيده ليصعد لصدارة ترتيب المجموعة الخامسة متفوقًا على منتخب بوركينا فاسو بفارق الأهداف، بينما يبقى منتخب السودان في المركز الأخير من دون نقاط.

 

 

