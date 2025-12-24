كأس آسيا 2.. النصر يمطر شباك الزوراء العراقي بخماسية

محمود العوضي (جدة)
تصوير (عبدالله الفهيدي)
أمطر فريق النصر شباك ضيفه فريق الزوراء العراقي بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك في الرياض.
افتتح الفرنسي كينجسلي كومان شريط أهداف النصر في الدقيقة 12، قبل أن يضيف البرازيلي ويسلي الهدف الثاني في الدقيقة 19.
وعزز عبد الإله العمري التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 29، ثم أضاف البرتغالي جواو فيليكس الهدف الرابع في الدقيقة 44.
وفي الشوط الثاني، عاد كينجسلي كومان لتسجيل هدفه الثاني والخامس للنصر في الدقيقة 56، بينما أحرز العراقي إبراهيم توميوا هدف الزوراء الوحيد في الدقيقة 50.
بهذا الفوز، أنهى النصر دور المجموعات متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، في حين جاء الزوراء العراقي ثانيًا برصيد 9 نقاط؛ ما يؤهلهما معًا إلى ثمن نهائي البطولة.
يُذكر أن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 ستقام يوم 30 ديسمبر الجاري في كوالالمبور بماليزيا.
هدف |
كينغسلي كومان يضع النصر السعودي في المقدمة أمام الزوراء العراقي في الدقيقة 12 #دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/vLEWnd3AUa
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 24, 2025
هدف |
ويسلي تيكسيرا يسجل الهدف الثاني للنصر السعودي أمام الزوراء العراقي #دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/0dQTWBYVaw
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 24, 2025
هدف |
عبدالإله العمري يعزز النتيجة بهدف ثالث للنصر السعودي أمام الزوراء العراقي #دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/ypb23A5y30
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 24, 2025
هدف |
جواو فيليكس يعزز النتيجة بهدف رابع للنصر السعودي أمام الزوراء العراقي قبل نهاية الشوط الأول #دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/fYDaaPn7Pt
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 24, 2025
هدف |
الزوراء العراقي يقلص الفارق 1 – 4 أمام النصر السعودي عبر إبراهيم توميو في الدقيقة 50 #دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/O4i8t7n7Q4
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 24, 2025
هدف |
كينغسلي كومان يعزز النتيجة بهدف خامس للنصر السعودي أمام الزوراء العراقي في الدقيقة 56#دوري_أبطال_آسيا_الثاني#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/T1lnFGb4XH
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 24, 2025