كأس آسيا 2.. النصر يمطر شباك الزوراء العراقي بخماسية

صحيفة البلادaccess_time5 / رجب / 1447 هـ      24 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي (جدة)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

أمطر فريق النصر شباك ضيفه فريق الزوراء العراقي بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأول بارك في الرياض.

افتتح الفرنسي كينجسلي كومان شريط أهداف النصر في الدقيقة 12، قبل أن يضيف البرازيلي ويسلي الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وعزز عبد الإله العمري التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 29، ثم أضاف البرتغالي جواو فيليكس الهدف الرابع في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عاد كينجسلي كومان لتسجيل هدفه الثاني والخامس للنصر في الدقيقة 56، بينما أحرز العراقي إبراهيم توميوا هدف الزوراء الوحيد في الدقيقة 50.

بهذا الفوز، أنهى النصر دور المجموعات متصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، في حين جاء الزوراء العراقي ثانيًا برصيد 9 نقاط؛ ما يؤهلهما معًا إلى ثمن نهائي البطولة.

يُذكر أن قرعة ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 ستقام يوم 30 ديسمبر الجاري في كوالالمبور بماليزيا.

