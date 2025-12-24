زين الدين زيدان يتابع نجله لوكا في لقاء الجزائر والسودان

البلاد (جدة)

حرص زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية والمتوج ببطولة كأس العالم لعام 1998 بفرنسا، على التواجد في ملعب «مولاي الحسن» في المغرب، من أجل متابعة نجله لوكا زيدان، حارس مرمى المنتخب الجزائري وغرناطة الإسباني بدوري الدرجة الثانية الإسباني، في مباراة الجزائر الحالية والتي تجمعه بالمنتخب السوداني.

ويحرس لوكا زيدان مرمى المنتخب الجزائري خلال المباراة التي تجمعه في الوقت الحالي أمام السودان، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويمتلك لوكا زيدان الجنسيتين الفرنسية إلى جانب الجزائرية، خاصة في ظل امتلاك والده أسطورة المنتخب الفرنسي السابق زين الدين زيدان أصولاً جزائرية نسبة إلى والديه.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من جانب لوكا زيدان، الذي أنقذ منتخب بلاده من أكثر من فرصة محققة أمام لاعبي المنتخب السوداني.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الخامسة، ببطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة كل من غينيا الاستوائية، والسودان، إلى جانب بوركينا فاسو.