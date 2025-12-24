بريمونتادا مثيرة.. بوركينا فاسو تصعق غينيا الاستوائية بأمم إفريقيا

البلاد (جدة)
حقق منتخب بوركينا فاسو ريمونتادا مثيرة، بعد أن قلب تأخره أمام غينيا الاستوائية بهدف، إلى فوز بنتيجة 1/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية.
شهد اللقاء أول بطاقة حمراء في البطولة التي تقام بالمغرب، حيث طُرد باسيلو نيدونج لاعب غينيا الاستوائية في الدقيقة 50.
تقدم منتخب غينيا الاستوائية بهدف سجله مارفين أنيبوه بالارويلو في الدقيقة 85.
وبدا أن النقاط الثلاث في طريقها لفريق غينيا، قبل أن يقلب بوركينا فاسو النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث تعادل المنتخب البوركيني في الدقيقة 95 عن طريق جورجي مينونيجو. ولم يكتفِ بذلك، فقام إدموند تابسوبا بتسجيل هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 98، ليختتم المباراة بانتصار مثير.
وبفضل هذا الفوز، تمكن منتخب بوركينا فاسو من انتزاع صدارة المجموعة الخامسة مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة الجزائر والسودان.
بينما يقبع منتخب غينيا الاستوائية في المركز الأخير.
