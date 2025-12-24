تعزيز التنمية الاقتصادية في عسير

البلاد (الرياض)

وقّع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، وفيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط ، مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير منطقة عسير ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك في مقر الوزارة أمس بالرياض.

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية بالمنطقة، من خلال مواءمة خططها مع الخطط الوطنية، وتبادل وتطوير البيانات الاقتصادية، وتقديم الاستشارات والدعم الفني، وتنفيذ مبادرات مشتركة، وبناء القدرات، والتعاون الدولي.

وعقب توقيع المذكرة، استعرض فريق هيئة تطوير منطقة عسير الخطط التنموية القطاعية للمنطقة، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يسهم في تحقيق الازدهار التنموي للمنطقة.