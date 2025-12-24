ترسية مركز بيانات الذكاء الاصطناعي

البلاد (الرياض)

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن ترسية مشروع تصميم وبناء مركز بيانات خاصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع شركة هيوماين، ومن المتوقع إبرام العقد منتصف فبراير القادم.

وتركز هيوماين على تمكين وتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي محليًا وإقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة للاقتصاد الرقمي، بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة العربية السعودية وقدراتها البشرية والاقتصادية.

وتعمل هيوماين على دعم القطاعات الحيوية ، منها الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والخدمات المالية، وتقديم أحدث االتطبيقات والجيل الجديد من مراكز البيانات وحوسبة السحابية.

يذكر أن المملكة تصدرت مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي عالميًا لعام 2024.