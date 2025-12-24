المسار الرياضي يعلن افتتاح “ذا قروڤ”.. إﺣﺪى الوﺟﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة

البلد (الرياض)
افتتحت مؤسسة المسار الرياضي “ذا قروڤ”، إحدى الوجهات الجديدة ضمن مشروع المسار الرياضي بمدينة الرياض، والتي تُعد وجهة حضرية ثقافية مفتوحة بطول (1.2) كيلومتر على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بين برج الفنون وشارع سويد بن حارثة، بمساحة إجمالية تتجاوز (23.000) متر مربع.
وتضم الوجهة مسطحات مائية وخضراء، ومساحات للفعاليات والأنشطة الرياضية، ومقاهٍ ومنافذ بيع، وملاعب للأطفال، ومواقف للسيارات، إضافةً إلى مسارات للمشاة والدراجات الهوائية للمحترفين والهواة، لتشكل بيئة مفتوحة تحتضن الجميع وتعزز نمط الحياة الصحي والنشاط المجتمعي.
ويأتي اكتمال الأعمال الإنشائية في “ذا قروڤ” خلال أقل من سنة منذ افتتاح المرحلة الأولى لمشروع المسار الرياضي في فبراير 2025م، والتي شملت عدة وجهات رئيسية منها وادي حنيفة والبرومينيد ومنتزه الرمال الرياضي ومنطقة برج الفنون، والمسار الداخلي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ويعد مشروع المسار الرياضي أحد المشروعات الكبرى لمدينة الرياض، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بتاريخ 19 مارس 2019، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز مكانة مدينة الرياض ضمن أفضل المدن ملاءمة للعيش عالميًا، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية وبناء مجتمع يتمتع بحياة كريمة ونمط حياة صحي، وتوفير بيئة إيجابية جاذبة لسكان المدينة وزائريها.
وصُمم مشروع المسار الرياضي وفق أفضل المعايير العالمية ومتوافقًا مع كود المسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية، ومن المقرر أن يصبح أكبر متنزه طولي في العالم بطول يزيد على (135) كيلومترًا، ويضم أكثر من (50) موقعًا للرياضات المتنوعة، وأكثر من (3) ملايين متر مربع من المناطق الاستثمارية المميزة.
وتستمر الأعمال الإنشائية لبقية وجهات المشروع، منها وجهة الوادي ونفق طريق الملك عبدالعزيز ونفق طريق أبي بكر الصديق، وفق الخطة المعتمدة لتنفيذ المشروع.
وكما تم تخصيص صفحة على الموقع الإلكتروني للمسار الرياضي لتشمل تفاصيل حول كل ما يخص زوار المشروع من معلومات عن المشروع وكيفية الوصول إليها، يرجى زيارة موقع المسار الرياضي عبر الرابط: www.SportsBoulevard.sa.
وتستضيف “ذا قروڤ” مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية على مدى العام، بما في ذلك ورش العمل الثقافية، وبرامج اللياقة البدنية، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات والأفراد الباحثين عن تجربة ممتعة وصحية في قلب مدينة الرياض.
