الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي ينظّم ورشة عمل “منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد”

البلاد (جدة)
نظّم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم، ورشة عمل بعنوان “منصات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد”، بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بمجال الإعلام الرياضي.
واستعرضت الورشة التي تستمر على مدى يومين, أفضل الممارسات في إدارة منصات التواصل الاجتماعي باستخدام أحدث التقنيات، ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء مجتمع تفاعلي واحترافي، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث الطرق في صناعة المحتوى الرياضي عبر المنصات الرقمية، وأبرز المنصات الرقمية الحديثة ودورها في تعزيز الوصول والتأثير الإعلامي.
كما تناولت الورشة عددًا من المحاور، شملت تطوير المحتوى الرقمي، ورفع كفاءة الأداء الإعلامي، وتعزيز الحضور المؤسسي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يواكب التحولات المتسارعة في مجال الإعلام الجديد، ويعزز من جودة الرسائل الإعلامية الرياضية.
يُذكر أن الورشة تأتي ضمن برامج الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الهادفة إلى تنمية القدرات الإعلامية، ودعم الكفاءات الوطنية، ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في الإعلام الرياضي.