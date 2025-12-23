المحليات

وزير الاتصالات يطلع على حلول أرامكو التقنية

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1447 هـ      23 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه شركة أرامكو السعودية، والتقى برئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، بحضور نائب الوزير محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي. واطّلع السواحه خلال الزيارة على الخدمات والحلول التقنية التي تقدمها أرامكو، ومشاريعها في الذكاء الاصطناعي، وخدمات الاتصالات، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وخطط الشركة التقنية، بما يعكس تكامل الجهود والشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *