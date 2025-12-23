وزير الاتصالات يطلع على حلول أرامكو التقنية

البلاد (الرياض)

زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه شركة أرامكو السعودية، والتقى برئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، بحضور نائب الوزير محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي. واطّلع السواحه خلال الزيارة على الخدمات والحلول التقنية التي تقدمها أرامكو، ومشاريعها في الذكاء الاصطناعي، وخدمات الاتصالات، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وخطط الشركة التقنية، بما يعكس تكامل الجهود والشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي.