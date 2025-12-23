كلمة «القدية» في النصف الأول بلغت نحو 19 ملياراً.. الدوسري: السعودية تتصدر العالم في جوائز الذكاء الاصطناعي

البلاد (الرياض)

أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المملكة احتلّت المركز الأول عالميًا في عدد الجوائز، التي نالتها في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب بـ 26 جائزة، كأكبر دولة في العالم تنال هذا العدد من الجوائز في تاريخ المسابقة.

وكشف وزير الإعلام خلال المؤتمر الحكومي، الذي تناول تفاصيل تجارب”Six Flags” القدية، استضافة مدينة القدية الملتقى الثاني لصناع التأثير إمباك 2026، والعمل مع الشركاء في القدية لإطلاق مشروع “بيت إمباك” في القدية، مبيناً أن وزارة الإعلام تعمل بالشراكة مع وزارة التعليم، على إطلاق مشروع “مدرسة الموهوبين الإعلاميين”، لاكتشاف ورعاية الموهوبين من مراحل مبكرة.

وأشار إلى أن حملة ولي العهد للتبرع بالدم حققت زيادة بلغت أربعة أضعاف في عدد المتبرعين منذ انطلاقها، فيما ارتفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 79.7 عام مقارنة بـ 74 عامًا في 2016.

وأبان أن عدد مرات وصول كلمة “القدية” للجمهور في النصف الأول من هذا العام بلغ نحو 19 مليارًا، وفي النصف الثاني من هذا العام وصل إلى أكثر من 27 مليار وصول حول العالم، وأن أنشطة صناعة الألعاب الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني تنامت بنسب تتراوح بين 23 و35 % خلال الربع الرابع من 2025، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. 120 مليون راكب منذ بدء انطلاق قطار الرياض

وأشار إلى أن قطار الرياض سجّل أعلى درجات الانضباط في التشغيل، بنسبة التزام بلغت 99.8% لعام 2025، واستقبل 120 مليون راكب منذ بدء انطلاق المشروع حتى أكتوبر 2025، كما بلغت نسبة تملُّك الأسر السعودية للمنازل في نهاية العام الماضي 65.4%، لافتاً إلى أن المملكة تستهدف تنفيذ المرحلة السابعة من قطار الرياض خلال العام المقبل.