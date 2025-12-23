كثف جهوده لمكافحة تهريب الأسلحة.. الأمن الداخلي السوري يصادر صواريخ «سام – 7»

البلاد (البوكمال)

نفذت مديرية الأمن الداخلي في مدينة البوكمال بريف دير الزور عملية مداهمة محكمة، أسفرت عن ضبط صواريخ من نوع “سام-7” كانت معدّة للتهريب خارج البلاد. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي نشرته على قناتها بتلغرام أن المعلومات الاستخباراتية الدقيقة أدّت إلى تحديد موقع الأسلحة داخل أحد المنازل، ما مكّن الجهات الأمنية من مصادرتها ومباشرة التحقيق لتحديد جميع المتورطين وإحالتهم للعدالة.

وأكدت الوزارة حرصها على استمرار التصدي لكافة أشكال التهريب والأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار البلاد.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية سورية عن سلسلة عمليات نوعية أخرى في مناطق مختلفة من البلاد خلال الشهر الجاري. ففي الزبداني بريف دمشق، أحبطت مديرية الأمن الداخلي في 17 ديسمبر محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة، شملت قذائف “آر بي جي”، كانت موجهة إلى الجمهورية اللبنانية.

كما نفذت مديرية الأمن الداخلي بريف دمشق، بالتعاون مع قيادة الأمن في محافظة درعا، في 20 ديسمبر عملية أمنية نوعية في منطقة قدسيا، أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص متورطين في تهريب أسلحة لصالح مجموعات خارجة عن القانون في السويداء ومناطق قسد، بالإضافة إلى خلايا مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي. وجرى ضبط طائرات مسيّرة من نوع FPV ومواد متفجّرة من نوع TNT وعبوات مضادة للأفراد.

وتعكس هذه العمليات المتواصلة جهود الأجهزة الأمنية السورية في مكافحة تهريب الأسلحة، وتأمين الحدود الداخلية، وملاحقة الجماعات الإرهابية؛ لضمان أمن المواطنين واستقرار البلاد.