كأس الأمم الأفريقية| الكونغو الديمقراطية تعبر بنين بهدف وحيد

البلاد (جدة) افتتح منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بالفوز 1-0 على منتخب بنين، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في المغرب.