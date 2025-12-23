الرئيسية
كأس الأمم الأفريقية| الكونغو الديمقراطية تعبر بنين بهدف وحيد
كأس الأمم الأفريقية| الكونغو الديمقراطية تعبر بنين بهدف وحيد

23 ديسمبر 2025

البلاد (جدة)

افتتح منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بالفوز 1-0 على منتخب بنين، الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في المغرب.

ويدين المنتخب الونغولي الفائز باللقب عامي 1968 و1974، بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه ثيو بونغوندا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 16.

بتلك النتيجة، حصل منتخب الكونغو الديمقراطية على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي السنغال وبوتسوانا، في حين بقي المنتخب البنيني بلا رصيد من النقاط.

وتم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

 

