كأس الأمم الأفريقية| السنغال تتخطى بوتسوانا بثلاثية

سجل المهاجم ​نيكولاس جاكسون هدفين ليقود السنغال إلى فوز سهل 3-صفر على بوتسوانا في مستهل ‌مشوارهما بالمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية لكرة ⁠القدم في المغرب، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.

استغل جاكسون تمريرة عرضية منخفضة من ‌إسماعيل ​ياكوبس؛ ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 40، قبل أن يستعرض رشاقته في التعامل مع تمريرة إسماعيلا سار ليضاعف تقدم فريقه ​قبل ‍مرور ساعة بقليل.