كأس الأمم الأفريقية| السنغال تتخطى بوتسوانا بثلاثية

سجل المهاجم نيكولاس جاكسون هدفين ليقود السنغال إلى فوز سهل 3-صفر على بوتسوانا في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في المغرب، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.
استغل جاكسون تمريرة عرضية منخفضة من إسماعيل ياكوبس؛ ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 40، قبل أن يستعرض رشاقته في التعامل مع تمريرة إسماعيلا سار ليضاعف تقدم فريقه قبل مرور ساعة بقليل.
وتواصل ضغط المنتخب السنغالي، وتمكن من تسجيل هدف ثالث متأخر عن طريق شريف ندياي في الدقائق الأخيرة.
ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد الجولة الافتتاحية من المباريات.
وكان منتخب الكونغو قد فاز 1-صفر على بنين في وقت سابق اليوم.
