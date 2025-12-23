الرئيسية
كأس الأمم الأفريقية| السنغال تتخطى بوتسوانا بثلاثية
الرياضة

كأس الأمم الأفريقية| السنغال تتخطى بوتسوانا بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1447 هـ      23 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

سجل المهاجم ​نيكولاس جاكسون هدفين ليقود السنغال إلى فوز سهل 3-صفر على بوتسوانا في مستهل ‌مشوارهما بالمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية لكرة ⁠القدم في المغرب، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.

استغل جاكسون تمريرة عرضية منخفضة من ‌إسماعيل ​ياكوبس؛ ليمنح فريقه التقدم في الدقيقة 40، قبل أن يستعرض رشاقته في التعامل مع تمريرة إسماعيلا سار ليضاعف تقدم فريقه ​قبل ‍مرور ساعة بقليل.

وتواصل ضغط المنتخب السنغالي، وتمكن من تسجيل هدف ثالث متأخر عن ‍طريق شريف ⁠ندياي في الدقائق الأخيرة.

ويتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف ‌عن جمهورية الكونغو ‍الديمقراطية بعد ‍الجولة الافتتاحية من المباريات.

وكان منتخب الكونغو قد فاز ‌1-صفر على بنين في وقت سابق اليوم.

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

