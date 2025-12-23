طرح 22 مشروعاً عبر منصة «استطلاع»

البلاد (الرياض)

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 22 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع (15) جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (لائحة ممرات الأنابيب بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى وضع المتطلبات التنظيمية الخاصة بممرات خطوط الأنابيب، أو المنافع وجميع مرافقها، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 ديسمبر 2025م.

من جانبها طرحت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر المنصة مشروع (اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل الحجاج)؛ بهدف تنظيم ممارسة نشاط نقل الحجاج بما يضمن سلامتهم وموثوقية الخدمات المقدمة لهم، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 ديسمبر 2025م.

وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (اللائحة التنظيمية لمنح تصريح مقدمي خدمات أمن الطيران)؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة العامة للطيران المدني إلى مراعاة مقدمي خدمات أمن الطيران لمتطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والالتزامات الدولية المتعلقة بأمن الطيران المدني، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 1 يناير 2026م.

وشهدت المنصة طرح مشروع (سياسة حوكمة المشاريع التنموية الكبرى في منطقة الجوف)؛ الذي يهدف من خلاله المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف إلى تنظيم آلية التقديم على المشاريع التنموية؛ وفق مبدأ التبليغ المبكر والمعايير المعتمدة، وتعزيز التنسيق المسبق مع الجهات الخدمية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 2 يناير 2026م.

يأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.