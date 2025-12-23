ريال مدريد مهتم بضم نجم وسط الهلال

فجّرت تقارير عالمية مفاجأة مدوية بشأن مستقبل البرتغالي روبن نيفيز، نجم خط وسط نادي الهلال، في ظل اقتراب نهاية عقده مع “الزعيم” بنهاية موسم 2025-2026.
ووفقًا لما أوردته صحيفة El Periódico الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد حسم بشكل مبدئي اتفاقه للتعاقد مع روبن نيفيز؛ تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق الملكي عقب انتهاء عقده مع الهلال في صيف العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى وجود اتفاق شفهي بين إدارة ريال مدريد واللاعب، حيث يضع النادي الإسباني نيفيز ضمن أولوياته لتعزيز خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطته لتدعيم الفريق بعناصر تمتلك الخبرة والجودة الفنية العالية.
وكان روبن نيفيز قد انتقل إلى الهلال قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي في صيف 2023، ونجح منذ انضمامه في فرض نفسه كأحد الركائز الأساسية في وسط الميدان.
وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف مزيد من التفاصيل حول موقف الهلال من مستقبل لاعبه البرتغالي، في ظل الاهتمام المتزايد من أحد أكبر أندية أوروبا.
