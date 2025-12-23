رئيس مجلس الشورى يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب الماليزي

البلاد (كوالالمبور)
عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب الماليزي جواهري عبدول، وذلك بمقر البرلمان في العاصمة كوالالمبور.
وأشاد رئيس مجلس النواب الماليزي بالدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، منوهًا بما تشهده من تطور متسارع في مختلف المجالات، الأمر الذي جعلها وجهة عالمية ومصدر فخر للعالم الإسلامي، مؤكدًا حرص بلاده على دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق.
من جهته، عبّر رئيس مجلس الشورى خلال جلسة المباحثات عن سعادته بزيارة مملكة ماليزيا، مقدمًا شكره رئيس مجلس النواب على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى الحراك الكبير الذي تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وما يصاحبه من تحول اقتصادي مثمر ونهضة متواصلة في مختلف المجالات.
ونوّه بالروابط الأخوية المتينة التي تجمع المملكتين، وما تجسده هذه العلاقة من نموذج يحتذى به، ويعكس الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون البرلماني إلى مستويات أكثر فاعلية.
وبُحث خلال الجلسة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ولا سيما ما يتصل بتفعيل وتطوير آليات العمل بين مجلسي الشورى والنواب الماليزي، والتأكيد على أهمية دور لجان الصداقة البرلمانية في دعم العلاقات البرلمانية، وتعزيز التنسيق والتشاور في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حيال مختلف القضايا، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر جلسة المباحثات الوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى؛ أعضاء المجلس: فيحان بن عبدالعزيز بن لبده، والدكتور عاصم بن محمد مدخلي، والمهندس علي بن عايض القرني، وخالد بن محمد أبو ملحة، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة ماليزيا يوسف العودة.