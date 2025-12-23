الأولى

خفض رسوم الخدمات والتحويلات البنكية

صحيفة البلادaccess_time4 / رجب / 1447 هـ      23 ديسمبر 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أصدر البنك المركزي السعودي دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، الذي سيحل محل التعرفة البنكية المعمول بها حاليًا ، بعد دخوله حيز النفاذ، وذلك انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي، واستمرار جهوده في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم ممكنة وعادلة، حيث يتضمن تعديلًا على عدد من الرسوم، اشتملت على تخفيض الحد الأقصى لرسوم عدد من الخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد، مثل الرسوم الإدارية المرتبطة بعدد من منتجات التمويل، وإعادة إصدار بطاقات مدى، والعمليات الشرائية والسحب النقدي دوليًا، إضافة إلى رسوم التحويلات المالية من الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *