جيسوس يعلن مشاركة رونالدو أمام الزوراء ويشيد بمنشأة النصر

البلاد (الرياض)

أكد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الزوراء، المقررة مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا2، مشددًا على أهمية اللقاء رغم حسم النصر تأهله إلى الدور المقبل بعد تحقيقه خمسة انتصارات متتالية. وأوضح جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن الجهاز الفني يولي اهتمامًا خاصًا بالجانب البدني والفني للاعبين، قائلًا: “صحيح أننا ضمنّا التأهل، لكن الفريق ابتعد عن أجواء المباريات الرسمية لمدة 28 يومًا، وهي فترة ليست بالقصيرة، لذلك نعمل على إعادة اللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية.” وفيما يتعلق بموقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أكد جيسوس جاهزيته للمشاركة، موضحًا: “كريستيانو رونالدو سيكون حاضرًا في مواجهة الزوراء، ومشاركته تمثل إضافة كبيرة للفريق لما يمتلكه من خبرة وتأثير داخل الملعب.” وعلى صعيد آخر، أشاد مدرب النصر بالبنية التحتية للنادي، موجهًا رسالة واضحة لبقية الأندية، حيث قال: “أنصح الأندية الأخرى بالاطلاع على منشآت نادي النصر الجديدة، والعمل على تطوير منشآتها وفق نهج احترافي، لأن الاستثمار في البنية التحتية يعد عنصرًا أساسيًا لنجاح أي نادٍ على المدى الطويل.” وواصل جيسوس: “إصابة مارتينيز وسيماكان لا تقلقني، فيوجد لدينا لاعبون يستطيعون العطاء، وسنرى ماذا سيحدث في الانتقالات الشتوية”.