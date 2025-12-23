ثمَّن دعم إيطاليا وأوروبا بعد انسحاب «اليونيفيل».. الرئيس اللبناني يؤكد أهمية التفاوض مع إسرائيل

البلاد (بيروت)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن تجارب الحروب المتتالية على الأراضي اللبنانية أثبتت عدم قدرة أي فريق على تحقيق نصر كامل على الآخر، مشدداً على أن الخيار الأمثل هو التفاوض لضمان الأمن والاستقرار. وأوضح عون، خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروستو في قصر بعبدا، أن لبنان اعتمد التفاوض مع إسرائيل من خلال تكليف سفير سابق برئاسة الوفد اللبناني في لجنة الميكانيزم، بهدف وقف الأعمال العدائية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الأسرى، فضلاً عن تمكين السكان الجنوبيين من العودة إلى قراهم وممتلكاتهم، معرباً عن انتظار خطوات إيجابية من الجانب الإسرائيلي.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الجيش اللبناني يمثل العمود الفقري لضمان الاستقرار ليس على المستوى الوطني فحسب، بل في المنطقة بأسرها، حيث يرتبط الواقع الأمني في لبنان بتوازنات المنطقة.

من جانبه، أعرب الوزير الإيطالي عن دعم بلاده للبنان في جميع المجالات، لاسيما في مجال حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب، مؤكداً رغبة إيطاليا في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية جنوب الليطاني بعد انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل” المقرر عام 2027، مشيراً إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى لاتخاذ خطوات مماثلة.

وفي سياق التوترات الأمنية المستمرة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين عن استهداف عدد من عناصر جماعة حزب الله في منطقة صيدا جنوب لبنان، في خطوة تأتي في ظل تصاعد الاحتكاكات بين الطرفين مؤخراً.

ويعكس هذا اللقاء بين القيادة اللبنانية والمسؤول الإيطالي اهتمام لبنان بتأمين بدائل دولية لضمان استقرار الحدود الجنوبية، وتعزيز قدرة الجيش اللبناني على إدارة الوضع الأمني بعد انسحاب “اليونيفيل”، في ظل استمرار التحديات الأمنية في المنطقة.