المحليات

الخريجي وعضو تنفيذية منظمة التحرير يبحثان المستجدات الفلسطينية

صحيفة البلاد      23 ديسمبر 2025

البلاد (الرياض)
استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض أمس (الاثنين)، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات على الساحة الفلسطينية وسبل تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
حضر الاستقبال، سفير دولة فلسطين المعيّن لدى المملكة مازن محمد راتب غنيم.

