الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي

تنطلق غدًا الأربعاء منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي تشهد مواجهات قوية؛ أبرزها تلك التي يحل فيها العلا ضيفًا على الجبلين، فيما يستقبل الرائد ضيفه الدرعية، ويستقبل أبها المتصدر ضيفه الطائي.
وتقام غدًاالأربعاء مباراتان في افتتاح الجولة؛ حيث يستقبل الأنوار ضيفه الباطن فيما يلتقي البكيرية مع العربي.
ويبحث الأنوار عن استعادة انتصاراته والابتعاد خطوة عن منطقة الخطر إذ يحل في المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط، بينما لا يزال الباطن يبحث عن فوزه الأول مكتفيًا بـ 3 نقاط من 3 تعادلات في المركز الـ 17 وله مباراة مؤجلة.
ويسعى البكيرية لاستعادة توازنه والاقتراب من أصحاب الصدارة إذ يحل خامسًا برصيد 22 نقطة، بينما يدخل العربي اللقاء منتشيًا بفوزه في الجولة الماضية على الباطن ليتقدم للمركز الـ 12 برصيد 13 نقطة.
وتتواصل الخميس منافسات الجولة؛ حيث تقام 3 مباريات، يحل فيها العلا ضيفًا على الجبلين، فيما يستقبل الجندل ضيفه العدالة، ويلتقي الوحدة مع نظيره الجبيل.
وفي واحدة من قمم الجولة، يستقبل الجبلين ضيفه العلا في مواجهة قوية، حيث يسعى الجبلين لاستعادة انتصاراته بعد التعثر بالتعادل في الجولة الماضية أمام الجبيل ليصل للنقطة الـ 20 في المركز السادس.
في المقابل، يسعى العلا لمواصلة انتصاراته، وتحقيق النقاط الثلاث التي ستمنحه الصدارة ولو مؤقتًا إلى أن يحل ثانيًا برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن أبها المتصدر.
ويستقبل الجندل ضيفه العدالة بحثًا عن فوز يتقدم به في جدول الترتيب إذ يحل في المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة، بينما يدخل العدالة لتعويض خسارته الثقيلة أمام الوحدة في الجولة الماضية وتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ 16.
ويتطلع الوحدة لمواصلة انتصاراته والتقدم في الترتيب، عندما يستقبل ضيفه الجبيل الذي لم يحقق سوى نقطتين ليحل في المركز الأخير وله مباراة مؤجلة، بينما يحل الوحدة في المركز الـ 13 برصيد 12 نقطة.
وتختتم الجمعة منافسات الجولة بإقامة 4 مباريات، حيث يحل الدرعية ضيفًا على الرائد، ويستقبل الزلفي ضيفه العروبة، فيما يلتقي أبها مع الطائي، والفيصلي مع جدة.
وفي مواجهة قوية يستقبل الرائد ضيفه الدرعية حيث لا يفصل الفريقين عن بعضهما سوى 4 نقاط، إذ يحل الرائد سابعًا برصيد 20 نقطة، فيما تقدم الدرعية للمركز الثالث برصيد 24 نقطة ويسعى لمواصلة انتصاراته للاقتراب أكثر من القمة.
ويحل العروبة ضيفًا على الزلفي بحثًا عن استعادة الانتصارات إذ جاء تعثره بالتعادل أمام الرائد في الجولة الماضية ليتراجع به من مركز الوصافة إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة، بينما يسعى الزلفي لوقف نزيف النقاط بعد تراجعه للمركز الـ 14 برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة.
ويستقبل أبها المتصدر ضيفه الطائي بحثًا عن استعادة الانتصارات والحفاظ على الصدارة التي ينفرد بها برصيد 27 نقطة، بينما يدخل الطائي اللقاء متأثرًا بهزيمته الثقيلة أمام الفيصلي برباعية نظيفة والتي تجمد رصيده على إثرها عند 15 نقطة في المركز العاشر.
ويلتقي الفيصلي ضيفه جدة في مهمة لمواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة من مراكز الصعود حيث يحل ثامنًا برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة، بينما يبحث جدة عن مواصلة نتائجه الإيجابية بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام أبها المتصدر رافعًا رصيده لـ 17 نقطة في المركز التاسع.
