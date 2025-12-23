افتتاح حديقة الميدان في الدرعية لتقديم الأنشطة والخدمات للسكان

محمد الجليحي (الرياض)

برعاية صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي، محافظ الدرعية، افتتحت هيئة تطوير بوابة الدرعية حديقة الميدان بحي الخالدية التي تحتضن مركزًا مجتمعيًا صُمم لخدمة سكان الدرعية وتقديم أنشطة وخدمات متنوعة.

وتقع حديقة الميدان على مساحة (14000) متر مربع، بتصميم مستوحى من الكود العمراني لوادي حنيفة وروافده، في مبادرة لتوحيد الهوية العمرانية ضمن جهود تفعيل متطلبات الكود العمراني للوادي على المناطق العامة، بما يضمن تكامل وتناغم النسيج العمراني في النطاق الإشرافي المحيط ببوابة الدرعية.

وتتضمن الحديقة مسجدًا ومركزًا مجتمعيًا متعدد الاستخدامات، إضافة إلى المرافق والخدمات. ويقدم المركز خدمات متنوعة تستوعب مختلف الفعاليات والأنشطة، تشتمل على مكتبة، ومقهى، ومساحات للأنشطة الاجتماعية، ومساحات عمل مشتركة، ومنطقة لضيافة الأطفال.

ويجسّد تصميم الحديقة روح الدرعية وقيمها الراسخة في التآلف والاعتزاز بالهوية والارتباط الوثيق بالطبيعة، وتستهدف استضافة فعاليات ترفيهية وثقافية واجتماعية ورياضية متنوعة، ومنصة للمبدعين في مختلف المجالات لممارسة هواياتهم ونشر المعرفة، بما يسهم في تعزيز دور الحدائق كمنصات تجمع السكان وتدعم أواصر الترابط الاجتماعي، وتشجع المشاركة الفاعلة من مختلف فئات المجتمع عبر فتح المجال أمام المبادرات المجتمعية، والأنشطة التطوعية، حيث تحتوي الحديقة على مسطحات خضراء واسعة، ومرافق ترفيهية للأطفال، وملاعب للرياضات المختلفة، إضافة إلى مسارات المشي والجري، لتشكّل بذلك بيئة مجتمعية نابضة بالحياة تعزز التواصل بين أفراد المجتمع.

تأتي هذه المبادرة تجسيدًا لالتزام الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومساهمتها الفاعلة في رفع مستوى جودة الحياة وزيادة المساحات الخضراء وتعزيز المشاركة المجتمعية.

كما تسهم هذه الإضافات النوعية في تعزيز مكانة الدرعية كرمز تاريخي وثقافي، وتشكل دعمًا مباشرًا للبنية التحتية المجتمعية في الدرعية من خلال تقديم مشاريع نوعية مستدامة، ضمن سلسلة أعمالها التطويرية المتواصلة.